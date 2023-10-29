Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну: главный бой недели начался в Эр-Рияде

В ночь на 29 октября 2023 года в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде проходит боксёрский вечер, который возглавляет поединок Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну. Победитель получит от WBC пояс «Чемпиона Эр-Рияда». Соперники проводят главный бой в эти минуты.

Официальные источники не показывают трансляцию поединка Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну на территории России, но «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Фьюри в общей сложности провёл 34 поединка в профессиональном боксе, в которых добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью. На счету Нганну в смешанных единоборствах 20 боёв, в которых он одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Букмекеры считают фаворитом Фьюри, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.08. Шансы Нганну оценили коэффициентом 8.00. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 26.0.