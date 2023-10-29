Стало известно, когда Фьюри планирует начать подготовку к Усику

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри планирует начать подготовку к поединку с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком на следующей неделе, сообщает инсайдер Стив Барнс.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в конце года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула WBC победил техническим нокаутом соотечественника Дерека Чисору. Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе, досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

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