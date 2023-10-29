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Криштиану Роналду поделился ожиданиями от боя Фьюри — Нганну

Криштиану Роналду поделился ожиданиями от боя Фьюри — Нганну
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Футболист сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра», звёздный португалец Криштиану Роналду поделился ожиданиями от боксёрского поединка между действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом MMA-промоушена UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Я хочу увидеть хороший бой. Кто победит? Нет-нет… Они оба мои друзья», — сказал Роналду в эфире TNT Sports.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Официальной трансляции боксёрского вечера на территории Российской Федерации не будет. Ожидается, что поединок между Фьюри и Нганну начнётся не раньше 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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