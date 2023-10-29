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Фьюри победил Нганну в боксёрском поединке

Фьюри победил Нганну в боксёрском поединке
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28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретился с бывшим чемпионом UFC, камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.

Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

Отметим, в третьем раунде Фьюри оказался в нокдауне после мощного удара Нганну.

На счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы и один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Свой следующий бой Фьюри может провести с украинским боксёром Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2023. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри (W) - Фрэнсис Нганну
29 октября 2023, воскресенье. 01:45 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Фрэнсис Нганну
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