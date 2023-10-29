Фьюри победил Нганну в боксёрском поединке

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретился с бывшим чемпионом UFC, камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.

Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

Отметим, в третьем раунде Фьюри оказался в нокдауне после мощного удара Нганну.

На счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы и один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Свой следующий бой Фьюри может провести с украинским боксёром Александром Усиком.