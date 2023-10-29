Фьюри высказался о своём нокдауне во время боя с Нганну

Британский боксёр Тайсон Фьюри прокомментировал свой нокдаун в третьем раунде во время боя с камерунцем Фрэнсисом Нганну. Сам бой завершился победой Фьюри раздельным решением.

«Этого точно не было в сценарии. Он очень неудобный боец, сильный панчер, и как боксёр он лучше, чем ожидали. Он дал мне один из самых сложных боёв за последние 10 лет. Нокдаун? Ничего особенного, меня опять зацепили за затылок, я встал. Давно не был в ринге, 11 месяцев, но никаких отговорок, Нганну был хорош. У меня был длинный кэмп, я хочу вернуться домой, отдохнуть, и там посмотрим, что дальше», — сказал Фьюри после боя.

Для Фьюри эта победа стала 34-й в профессиональном ринге. Также на его счету одна ничья. Нганну, в свою очередь, провел дебютный бой в боксе.