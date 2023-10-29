Фьюри — о реванше с Нганну: сначала нужно иметь дело с Усиком

Британский боксёр Тайсон Фьюри оценил возможность провести повторный бой с французско-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.

«В любом случае, пункта о реванше не существует. Послушайте, я хотел бы сделать это снова в будущем, и я уверен, что Фрэнсис тоже хотел бы этого. Но сначала нам нужно иметь дело с Усиком. Это то, что нас ждет дальше», — приводит слова Фьюри журналист Шахин Аль-Шатти в социальной сети X.

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри одержал победу над Нганну раздельным судейским решением — 96:93, 95:94, 94:95.

Ранее сообщалось, что британец может провести следующий поединок с украинцем Александром Усиком. В случае, если этот бой состоится, в нём определится абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе.