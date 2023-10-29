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Фото: лицо Усика после победы Фьюри в бою с Нганну

Фото: лицо Усика после победы Фьюри в бою с Нганну
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Украинский боксёр Александр Усик посетил боксёрский поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в котором чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретился с бывшим чемпионом UFC, камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.

Поединок продлился все десять раундов и завершился победой британца раздельным решением судей.
После оглашения результата камеры запечатлели лицо Усика, которому возможно в декабре предстоит провести поединок с Фьюри.

На счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы и один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

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