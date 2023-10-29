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Нганну: Фьюри должен сказать спасибо двум судьям, что я не выиграл этот бой

Нганну: Фьюри должен сказать спасибо двум судьям, что я не выиграл этот бой
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Бывший чемпион UFC, камерунский боец Фрэнсис Нганну остался недоволен судейским решением в бою с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри. Поединок завершился победой Фьюри в десятом раунде раздельным решением. Отметим, британец в третьем раунде побывал в нокдауне.

«Тайсон должен сказать спасибо этим двум судьям, что я не выиграл этот бой», — написан Нганну в социальной сети X (ранее твиттер).

На счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы и один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

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