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«Это было ограбление». Али Абдель-Азиз — о поражении Нганну

«Это было ограбление». Али Абдель-Азиз — о поражении Нганну
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28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретился с бывшим чемпионом UFC, камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

После окончания поединка известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз оказался недоволен его исходом и судейским решением, считая, что бой должен был выиграть Нганну. «Фрэнсис Нганну выиграл этот бой. Это было ограбление. Проявите уважение к этому человеку», — написал Абдель-Азиз на своей странице в Х (Ранее Twitter).

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

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