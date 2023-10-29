«Его бой с Усиком уже никого не волнует». Хирн раскритиковал Фьюри за бой с Нганну

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретился с бывшим чемпионом UFC, камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

После окончания поединка промоутер Эдди Хирн прокомментировал его итоги, оставшись недовольным боксом Тайсона Фьюри. «Я совершенно потерял дар речи. Фьюри выглядел так, будто никогда раньше не зашнуровывал перчатки. Я думаю, что Нганну выиграл с разницей в два раунда… Забудьте о Фьюри против Усика, это никого не интересует, просто дайте нам Фьюри против Энтони Джошуа. Эй Джей нокаутирует Фьюри за шесть раундов», — цитирует Хирна Михаэль Бенсон в соцсетях.