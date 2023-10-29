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Тарасов: Нганну точно нельзя назвать проигравшим в бою с Фьюри

Тарасов: Нганну точно нельзя назвать проигравшим в бою с Фьюри
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Известный менеджер Виталий Тарасов высказался по бою между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну:

«Сказать, что я поражен — не сказать ничего. То, что изначально казалось пародией на Макгрегор — Мейвезер, на деле оказалось конкурентным боем, в котором лучший тяжеловес планеты по боксу не смотрелся лучшим. Посмотрев этот поединок, нужно понимать одно — для Фьюри эта победа стала 34-й в карьере, а для Фрэнсиса это был дебют в боксе. И пускай по итогу подняли руку Фьюри, Нганну точно нельзя назвать проигравшим», — заявил Тарасов эксклюзивно для корреспондента «Чемпионата» Александра Фролова.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

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