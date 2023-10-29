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Сехудо: Нганну ограбили! Он должен подтвердить этот бой с Усиком

Сехудо: Нганну ограбили! Он должен подтвердить этот бой с Усиком
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей и наилегчайшей весовой категории Генри Сехудо, поделился мнением о поединке своего бывшего коллеги по промоушену Фрэнсиса Нганну, который противостоял в коммерческом боксёрском бою британскому тяжеловесу Тайсону Фьюри. Сехудо также заявил, что Нганну следуюет провести поединок с украинцем Александром Усиком.

«Самое большое разочарование в истории единоборств. Фрэнсис Нганну только что стал линейным чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории. Нганну ограбили! Нужно подтвердить этот бой с Усиком», — заявил Сехудо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, победа в поединке Фьюри и Нганну была отдана британскому боксёру раздельным судейским решением.

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