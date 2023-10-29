Усик подтвердил ожидаемую дату боя с Фьюри

Украинский боксёр Александр Усик по завершении коммерческого боксёрского поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну ответил, готов ли он 23 декабря вернуться в Сайдовскую Аравию для проведения долгожданного боя против Фьюри.

«Да, 23 декабря. Я готов», — приводит слова Усика Top Rank Boxing.

Напомним, что 10-раундовый боксёрский поединок между британским тяжеловесом Фьюри и бывшим чемпионом промоушена смешанных единоборств UFC Нганну завершился победой британца согласно раздельному судейскому решению (95-94, 96-93, 94-95).

Усик является обладателем титулов обладателем титулов WBA, IBF и WBO, тогда как за Фьюри закреплён титул WBC. Таким образом, победитель их боя станет абсолютным чемпионом мира в тяжёлой весовой категории.