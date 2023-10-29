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«Именно поэтому я не смотрю бокс». Леброн Джеймс – о бое Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на поединок между британцем Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Именно поэтому я не смотрю бокс», – написал Леброн Джеймс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил вечер бокса, в главном событии которого Фьюри встречался на ринге с Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

На счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы, а один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.