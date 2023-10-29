Эдуард Кравцов высказался о перспективах Нганну в боксе

Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов по итогам боксёрского поединка бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри, высказался о перспективан камерунского спортсмена в профессиональном боксе.

«Боксировать с другими топами Нганну, конечно, сможет, но насколько успешно. Думаю, сейчас к нему начнут более серьёзно относиться. Пока видно, что именно боксёрские навыки у него оставляют желать лучшего. Возможно, он их будет ещё совершенствовать», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой Фьюри и Нганну продлился все 10 раундов и завершился победой британского тяжеловеса раздельным судейским решением. Для Нганну этот бой стал дебютом на ринге.