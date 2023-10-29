Кравцов: Фьюри показал несерьёзное отношение к бою с Нганну

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о бое британца Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

«Удивил Нганну, я от него ждал меньше. Фьюри показал несерьёзное отношение, недооценку соперника. Поэтому и получился такой близкий бой с падением. Хотя падение там такое… Не сказать, что Нганну его там сильно потряс как-то», – сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил вечер бокса, в главном событии которого Тайсон Фьюри встречался на ринге с Фрэнисом Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.