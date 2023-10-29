Промоутер Фрэнк Уоррен: Тайсон Фьюри и Александр Усик не проведут бой в декабре

Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы британца Тайсона Фьюри, сообщил, что боксёр пока не готов ко встрече с украинцем Александром Усиком.

«Нет, мы не будем назначать эту дату (23 декабря), Тайсон не будет готов выйти на ринг в декабре. У него был сегодня очень-очень тяжёлый бой. Ему понадобится время, чтобы восстановиться. Когда он вернётся к тренировкам, останется пять или шесть недель до боя против Усика. Так что, в декабре этого не произойдёт», – приводит слова Уоррена Boxing Social.

Напомним, 10-раундовый боксёрский поединок между британским тяжеловесом Фьюри и бывшим чемпионом промоушена смешанных единоборств UFC Нганну завершился победой британца по итогам раздельного судейского решения (95-94, 96-93, 94-95).

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что бой между Фьюри и Усиком может состояться 23 декабря.