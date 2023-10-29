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«ММА — король всех видов спорта». Блахович — о результатах боя Фьюри и Нганну

«ММА — король всех видов спорта». Блахович — о результатах боя Фьюри и Нганну
Francis Ngannou
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Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович, высказался о ММА после боксёрского поединка между Фрэнсисом Нганну, ранее выступавшим в промоушене UFC, и британским боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри.

«ММА — король всех видов спорта», — написал Блахович в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что бой против Фьюри стал для Нганну дебютом на боксёрском ринге. В преддверии боя, ни больщики, ни букмекеры не верили в победу камерунского спортсмена, который всё же проиграл раздельным судейским решением.

Букмекеры считали фаворитом Фьюри, а ставки на его победу принимались с коэффициентом 1.08. Шансы Нганну оценили коэффициентом 8.00. Эксперты предлагали поставить на то, что Тайсон побывает в нокдауне, но выиграет бой, за 8.00.

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