Майк Тайсон — о бое Нганну и Фьюри: настоящий чемпион вечера – Фрэнсис

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легенда бокса Майк Тайсон, который является тренером камеруно-французоского бойца Фрэнсиса Нганну, заявил, что горд тем, как бывший чемпион UFC провёл поединок с британцем Тайсоном Фьюри.

«Настоящий чемпион этого вечера Фрэнсис Нганну. Невероятно горд тем, как ты выступил», – написал Майк Тайсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил вечер бокса, в главном событии которого Фьюри встречался на ринге с Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом в профессиональном боксе. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.