«Брат мой, Фрэнсис. Ты потряс этот мир». Адесанья – о Нганну в бою с Фьюри

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья обратился к камеруно-французскому бойцу Фрэнсису Нганну после боя с британцем Тайсоном Фьюри.

«Вопреки всем ставкам ты пробился в топ. Вышел на ринг и сражался лицом к лицу с величайшим тяжеловесом в боксе. Брат мой, Фрэнсис Нганну… ты потряс этот мир», – написал Исраэль Адесанья в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил вечер бокса, в главном событии которого Фьюри встречался на ринге с Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.