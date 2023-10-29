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Бивол – о бое Фьюри – Нганну: Тайсон недооценил соперника, а Фрэнсис был хорош

Бивол – о бое Фьюри – Нганну: Тайсон недооценил соперника, а Фрэнсис был хорош
Фьюри и Нганну
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Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) подвёл итоги боя британца Тайсона Фьюри с камеруно-французским бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Нганну был хорош, дисциплинирован. Насколько был хорош Нганну, настолько был плох Фьюри… Бросал мало ударов. Не знаю, с чем это связано. Может быть, простой, может быть, недооценил соперника… Если Фьюри будет в такой же форме против Александра Усика, то вы сами понимаете, что случится. Да и я вообще понял, что Усик фаворит. Он наносит больше ударов, бьет по корпусу, у него лучшая выносливость. Вот такие у меня мысли после этого вечера», – приводит слова Бивола «Матч ТВ».

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил вечер бокса, в главном событии которого Фьюри встречался на ринге с Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

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