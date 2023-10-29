Максим Бабанин поделился эмоциями от поединка Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну

Известный российский боксёр Максим Бабанин поделился мнением о поединке между британцем Тайсоном Фьюри и камеруно-французским бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Как я и говорил. Что если Фьюри не настроится на него, получится вот такое вот. Я думаю, это недооценка соперника. Не очень серьёзно отнёсся и пропустил удар наотмашь. Когда не ожидаешь от непонятного соперника удара, можно вот такое пропустить. Мог ли Фьюри поберечь себя перед боем с Усиком? У меня было такое впечатление», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил вечер бокса, в главном событии которого Фьюри встречался на ринге с Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.