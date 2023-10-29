«Настало время ММА». Макгрегор — об уверенности в победе в случае боя с Пакьяо

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор во время посещения боксёрского поединка бывшего коллеги по смешанным единоборствам Фрэнсиса Нганну и боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри, признался, что обсуждал с прославленным филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо возможность проведения боксёрского поединка и по-прежнему готовый выйти против него на ринге.

«Кто-то из нас в смешанных единоборствах должен положить конец этой серии побед боксёров. Мы собираемся сказать своё слово и забрать победу. Настало время ММА. Чувствую, что как личность я могу сделать это.

Его превосходительство [Турки Алалших] свёл меня и Мэнни вместе, мы немного пообщались. У нас была дискуссия, два или три года назад мы с Мэнни были близки к боксёрскому поединку в Саудовской Аравии. Уверен, что мы продолжим с того же места, на котором остановились», — сказал Макгрегор в интервью TNT Sports.