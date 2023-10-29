Фроч: смешно говорить, но бой Фьюри и Нганну получился конкурентным

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч поделился впечатлениями от боксёрского поединка между супертяжеловесом и соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Никто не считал, что Нганну даст бой лучшему супертяжеловесу в мире, а я считаю Тайсона Фьюри таковым. Я ожидал, что Нганну продержится пару раундов, а после его перебоксируют и изобьют. Однако он был в бою с самого начала и оформил нокдаун в третьем раунде, шокирующий нокдаун. И я считаю, что он должен был попытаться добиться остановки.

Почему у Фьюри возникли проблемы? Его почти год не было в ринге, а это особенно критично для супертяжеловеса. Фьюри много набирает, супертяжеловесам не нужно укладываться в лимит. Но ему нужно весить меньше 125 кг.

Нганну выглядел исключительно хорошо, учитывая, что это его профессиональный дебют. Звучит смешно, но этот бой получится конкурентным, очень конкурентным», — сказал Фроч в интервью talkSPORT.