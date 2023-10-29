Дудакова рассказала о проблемах с весогонкой перед боем на UFC 294

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова рассказала о проблемах с весогонкой перед боем с американкой Джин Ю Фрей, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Во время сгонки я упала в обморок, когда только начали гонять. Обычно это так — надеваю весогонку, бегаю в лёгком темпе минут 20-30, потом хожу, меня накрывают. Если не сделан вес, то добавляем сауну. В этот раз я хорошо гоняла, хорошо потела. Меня укрыли, я хорошо себя чувствовала. Обычно очень тяжело, когда ты разгорячён, тебя накрывают, и плохо себя чувствуешь. В этот раз всё было относительно нормально, но когда я встала…

Возможно, меня быстро повели в комнату или не знаю, может, не очень хорошее самочувствие. И я потеряла сознание в лифте и меня привели в чувство, только когда доехали с первого до нашего этажа, меня вытащили из лифта, раздели до топика, тогда я начала приходить в сознание. Ни нашатырь, ничего не помогало. Даже после этого я сделала ещё две сауны, провела суммарно там часа полтора, и ещё одна ванная. Это была очень тяжёлая сгонка, одна из самых тяжёлых на данный момент», — сказала Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.