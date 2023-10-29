Дудакова: хотела бы потренироваться с Валентиной Шевченко

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова высказалась о желании провести совместную тренировку с экс-чемпионкой организации Валентиной Шевченко, представляющей Киргизию.

«Мне бы хотелось потренироваться с Валентиной Шевченко. Гасанали с ней знаком, с тренером её ездил пострелять на стрельбище. А я с ней не виделась, и мне было бы интересно.

И интересно потренироваться с мужчинами маленького веса из категории до 57 килограммов. Понятно, что они больше меня будут, но всё равно их скорость, техника. Это пошло бы на пользу мне. Мокаев? Не думаю, что он будет с девочкой отрабатывать, но с такими, как он, да», — сказала Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.