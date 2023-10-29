Фрэнсис Нганну оценил своё выступление в бою с Фьюри

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о своём выступлении в боксёрском поединке с британцем Тайсоном Фьюри, который состоялся сегодня, 29 октября, в Саудовской Аравии.

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав в нокдауне.

«Я не был расстроен. Да, по мне попали пару раз, но не слишком сильно, у меня получилось избежать урона, так что я чувствую себя хорошо. Что же касается решения… Меня удовлетворяет моё выступление. Я знаю, что мог бы выступить лучше, и вернусь в зал, чтобы добиться этого. Я верю, что смог выстоять против лучшего боксёра мира в своём первом бою и, в общем-то, победил», — сказал Нганну на своём YouTube-канале.