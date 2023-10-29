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Нганну объяснил, почему не настраивался на нокаут в бою с Фьюри

Нганну объяснил, почему не настраивался на нокаут в бою с Фьюри
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о своём выступлении в боксёрском поединке с британцем Тайсоном Фьюри, который состоялся сегодня, 29 октября, в Саудовской Аравии.

«Он активно начал бой, думаю, он хотел показать, что ринг — это его пространство, хотел дать мне понять, что он здесь босс. Но я подумал: «Так не пойдёт, я был рождён бойцом, и мы будем сражаться».

Я осознавал, что он очень ловкий, и поэтому не пытался нокаутировать его. Я не хотел тяжело бить с самого начала, потому что мог ошибиться, и если бой затянется, а я опустошу свой бак, то мне придётся тяжело. Поэтому я был сдержан, спокойно реагировал на его скорость и держал руки высоко», — сказал Нганну на своём YouTube-канале.

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