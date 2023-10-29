Рой Джонс прокомментировал бой Фьюри и Нганну

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший прокомментировал результат боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, встреча бойцов состоялась сегодня, 29 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав в нокдауне.

«Фьюри просто недооценил Нганну. Он совершил глобальную ошибку, из-за которой ему теперь нужно переносить бой против Усика. С другой стороны, он заработал десятки миллионов долларов, находясь не в лучшей форме», — цитирует Джонса ТАСС.

Ранее Майк Тайсон ответил, победил ли Нганну в бою с Фьюри.