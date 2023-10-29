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Соннен — о бое Фьюри и Нганну: бокс — это ненастоящий спорт

Соннен — о бое Фьюри и Нганну: бокс — это ненастоящий спорт
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Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен прокомментировал результат боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав в нокдауне.

«Бокс — это ненастоящий спорт, и это причиняет мне боль. Трудно произносить это, но отрицать невозможно. Работа по корпусу от Нганну заслуживает признания и признания численного. То, как с ним обошлись, вызывает отвращение. Любой оказался бы прав, если бы предсказал это. Не было никаких шансов на то, что бокс позволит ему одержать победу в случае, если бой дойдёт до судейского решения», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

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