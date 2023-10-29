Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман: теперь Уайлдер и Джошуа знают, на что способен Нганну

Усман: теперь Уайлдер и Джошуа знают, на что способен Нганну
Комментарии

Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал выступление камерунца Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав в нокдауне.

«Фрэнсис попадал чище и сильнее, но это бокс. Судьи делают, что они делают. Конечно же, я очень горд. Я понимал, что, если Фрэнсис заденет вас любой рукой, это обернётся проблемой. Думаю, Тайсон Фьюри это почувствовал и поэтому сосредоточился на победе по очкам.

Что дальше? Либо реванш, либо новый соперник. Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и все остальные тяжеловесы теперь знают, на что способен Фрэнсис Нганну», — приводит слова Усмана издание MMAJunkie.

Материалы по теме
«Брат мой, Фрэнсис. Ты потряс этот мир». Адесанья – о Нганну в бою с Фьюри
Материалы по теме
Нганну нагло ограбили? Экс-чемпион UFC заслужил победу, но её отдали Фьюри
Нганну нагло ограбили? Экс-чемпион UFC заслужил победу, но её отдали Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android