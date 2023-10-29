Усман: теперь Уайлдер и Джошуа знают, на что способен Нганну

Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал выступление камерунца Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав в нокдауне.

«Фрэнсис попадал чище и сильнее, но это бокс. Судьи делают, что они делают. Конечно же, я очень горд. Я понимал, что, если Фрэнсис заденет вас любой рукой, это обернётся проблемой. Думаю, Тайсон Фьюри это почувствовал и поэтому сосредоточился на победе по очкам.

Что дальше? Либо реванш, либо новый соперник. Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и все остальные тяжеловесы теперь знают, на что способен Фрэнсис Нганну», — приводит слова Усмана издание MMAJunkie.