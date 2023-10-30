Нганну: не чувствовал себя в опасности с Фьюри

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о своём выступлении в боксёрском поединке с британцем Тайсоном Фьюри, который состоялся вчера, 29 октября, в Саудовской Аравии.

«Я не чувствовал себя в опасности, единственное, что меня беспокоило, это реакция моего тела. Как буду себя чувствовать? Буду ли в порядке? Сделаю ли я всё правильно? Пройду ли десять раундов? Когда я дошёл до восьмого раунда, то понял, что всё не так уж и плохо. В десятом раунде я понял, что победил.

Физически я был в порядке. Мой пульс поднимался очень быстро, а когда падал, это заставляло меня тяжело дышать и чувствовать себя уставшим. И я задавал себе вопрос: «Окей, как ты?» Борьба с самим собой была основной», — сказал Нганну на своём YouTube-канале.