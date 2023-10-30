Нганну – о поражении в бою с Фьюри: это позор для бокса, судьи должны быть наказаны

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну вновь раскритиковал судейство в бою с британским боксёром Тайсоном Фьюри. Бой завершился победой британца в десятом раунде раздельным решением судей.

«Я думаю, это позор для бокса. Эти судьи должны быть наказаны. Подобные решения портят карьеры многим людям. Это не первое, что я нашёл в этом мире бокса, что какая-то ерунда. Здесь много дерьма, и мы собираемся указать на это. Меня не волнует, что кто-то говорит и что они здесь делают, я просто собираюсь разоблачить это», — приводит слова Нганну журналист Майкл Бенсон в социальной сети X (ранее твиттер).

На счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы и один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.