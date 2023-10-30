Фьюри: Нганну действовал нестандартно и показал себя хорошим бойцом

Британский боксёр Тайсон Фьюри дал комментарий по поводу своего поединка с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Послушайте, он действовал нестандартно, был неудобным. Он не шел вперед. Он работал вторым номером и ждал, когда я начну бить, чтобы попытаться контратаковать. Он показал себя хорошим бойцом. Он дал мне, вероятно, один из самых сложных боев за последние десять лет», – сказал Фьюри после боя.

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри одержал победу над Нганну раздельным судейским решением — 96:93, 95:94, 94:95.

Ранее сообщалось, что британец может провести следующий поединок с украинцем Александром Усиком. В случае, если этот бой состоится, в нём определится абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе.