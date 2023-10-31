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Rizin Landmark 7: когда турнир, где смотреть прямую трансляцию

Rizin Landmark 7: когда турнир, где смотреть прямую трансляцию
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4 ноября в столице Азербайджана Баку пройдёт турнир Rizin Landmark 7. Основным событием которого станет поединок за титул в полулёгком весе между азербайджанцем Вугаром Карамовым и японцем Тихиро Сузуки. В турнире представлено множество бойцов смешанных единоборств из самых разных стран. Старт мероприятия запланирован на 18:00 мск.

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Rizin Landmark 7. Основной кард:

Вугар Карамов – Тихиро Сузуки;

Тофик Мусаев – Коджи Такеда;

Нариман Аббасов – Али Абдулхаликов;

Мехман Мамедов – Джастин Скоггинс;

Турал Рагимов – Кен Пе Ким.

Отметим, Rizin FF – японский промоушен смешанных единоборств. Организация была создана в 2015 году бывшим президентом Pride Fighting Championships Нобуюки Сакакибарой.

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