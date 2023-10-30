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Нганну заявил, что может подраться с Миочичем

Нганну заявил, что может подраться с Миочичем
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Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который провёл свой первый поединок в профессиональном боксе, сразившись с британским тяжеловесом Тайсоном Фьюри, рассказал о своей готовности подраться со Стипе Миочичем в промоушене PFL.

«Я вызывал Джонса, но могу взять и Стипе, пока жду Джона», — написал Нганну в социальных сетях.

Напомним, встреча Фрэнсиса и Тайсона состоялась вчера, 29 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав при этом в нокдауне. Примечательно, что для Нганну это был дебютный поединок на профессиональном ринге.

Ранее британский боксёр Тайсон Фьюри дал комментарий по поводу нокдауна, в который он был отправлен Фрэнсисом Нганну.

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