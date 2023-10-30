Кормье: Нганну доказал, что является самым опасным человеком на планете

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказал своё мнение по поводу камерунца Фрэнсиса Нганну после его поединка с Тайсоном Фьюри.

«Фрэнсис Нганну доказал, что является самым опасным человеком на планете. Почему? Потому что он был чемпионом UFC в тяжелом весе, и он дрался с линейным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, которому уступил раздельным решением.

Тайсон Фьюри не смог бы драться с Фрэнсисом Нганну в смешанных единоборствах так, как Фрэнсис дрался с ним в боксе. Невозможно, чтобы бой по правилам ММА между каким-либо боксером и чемпионом UFC в тяжелом весе завершился таким решением. Это было самое впечатляющее выступление из тех, что я видел, когда парень показывает себя за пределами своей сферы специализации», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.