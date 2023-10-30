«Я начал ему подсказывать». Усик признался, что болел за Фьюри в бою с Нганну

Украинский боксёр Александр Усик рассказал о том, что он переживал за Тайсона Фьюри в его поединке с Фрэнсисом Нганну.

«Да, я нервничал. Я начал кричать Фьюри, подсказывать, чтобы он использовал джеб и двигался. Я немножко запереживал, что наш поединок может не состояться. Подсказывать будущему сопернику — сумасшествие? Со стороны так и кажется. Но я иду к поединку против Фьюри уже 20 лет. Вся моя команда, мои друзья, моя страна, да и весь мир хочет, чтобы этот поединок состоялся», — сказал Усик в интервью Boxing King Media.

На счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы, а один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.