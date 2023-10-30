Адесанья: бокс как бизнес коррумпирован до безобразия

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья рассказал о своём отношении к боксу.

«Бокс как вид спорта прекрасен. Бокс как бизнес коррумпирован до безобразия. Например… март 2015 года, я дерусь и меня бьют запрещёнными ударами, а соперника за это не наказывают. Я раскачиваю его и кладу на канвас, но мне это не защитывают. Далее я пробиваю его «ударом Супермена», но получаю предупреждениепотому что моя нога оторвалась от земли, и это «незаконно». Они, должно быть, не знают о прыжке Дэвида Туа с левым хуком.

Как бы то ни было, я занимался боксом как «новичок», и мне было легко. Я решил заняться ММА, потому что в глубине души, будучи кикбоксером, я знал, что какой-то ботаник в пижаме из наждачной бумаги может победить меня, не нанеся ни одного удара. Приходилось осваивать совершенно новые навыки с нуля, это было очень унизительно, но в конечном итоге окупилось. Было весело, но я больше никогда не буду заниматься боксом, я предпочитаю использовать все свое оружие в реальном бою», – написал Адесанья в социальных сетях.