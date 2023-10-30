Тренер Уайлдера сообщил, что его подопечный может подраться с Нганну

Малик Скотт, тренер американского боксёра Деонтея Уайлдера, сообщил, что его команда ведёт переговоры с камерунцем Фрэнсисом Нганну по поводу боя.

«Мы уже ведём переговоры с Нганну. Сейчас он является одним из вариантов, но мы посмотрим, как дальше пойдут дела. Я обсуждал это с Уайлдером. Думаю, что Нганну готов к этому бою. Для парня, у которого не было ни одного профессионального поединка на профессиональном ринге, он удивительно спокоен и самоуверен», – сказал Скотт на YouTube-канале FightHype.com.

Напомним, в минувшие выходные Нганну уступил британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.