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Дмитрий Бивол встретился с Конором Макгрегором

Дмитрий Бивол встретился с Конором Макгрегором
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Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол, побывавший в Саудовской Аравии на боксёрском поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, опубликовал совместное фото со звёздным ирландским MMA-бойцом Конором Макгрегором.

Фото: из личного архива Дмитрия Бивола

Напомним, бой Фьюри и Нганну состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой британца, побывавшего в нокдауне, раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры. Примечательно, что для Нганну это был дебютный поединок на профессиональном ринге.

Ранее в интервью Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, высказался о возможности боксёрского реванша с Нганну.

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