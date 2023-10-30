Дмитрий Бивол встретился с Конором Макгрегором

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол, побывавший в Саудовской Аравии на боксёрском поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, опубликовал совместное фото со звёздным ирландским MMA-бойцом Конором Макгрегором.

Фото: из личного архива Дмитрия Бивола

Напомним, бой Фьюри и Нганну состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой британца, побывавшего в нокдауне, раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры. Примечательно, что для Нганну это был дебютный поединок на профессиональном ринге.

Ранее в интервью Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, высказался о возможности боксёрского реванша с Нганну.