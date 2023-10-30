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«Ты готов?» Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри

«Ты готов?» Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) обратился к обладателю титула WBC британцу Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 KO) в преддверии их поединка, который, как ожидается, состоится в ближайшие месяцы.

«Эй, жадина! Мой друг Тайсон Фьюри, я готов драться 23 декабря. А ты? Ты готов?» — сказал Усик в социальных сетях.

Напомним, 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри сразился с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну и победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры.

Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе, досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

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