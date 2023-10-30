Макгрегор: в супертяжёлом весе появился новый претендент в лице Нганну

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался о перспективах камерунца Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе после выступления в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри сразился с Нганну и победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры.

«Вот что я скажу вам: бокс в супертяжёлом весе потрясающий, добавьте Нганну в список претендентов. Не возникнет никаких проблем с тем, чтобы устроить бои Нганну – Джошуа и Нганну – Чисора. Никаких проблем… В супертяжёлом весе появился новый претендент в лице Нганну», — приводит слова Макгрегора TNT Sports.