Фьюри ответил, подерётся ли он с Усиком в следующем бою

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил, сразится ли он с украинцем Александром Усиком в следующем бою после непростого выступления против камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Организаторы разберутся [с датой], а до тех пор у меня нет интереса. Не беспокойте меня с боксом. Я поеду домой, возьму перерыв и проведу время со своими детьми. Меня не было 12 недель. Я видел своего новорождённого ребёнка три раза, а ему уже шесть недель. Я сделал свою работу, получил деньги, и сейчас наступили счастливые дни.

Я подерусь с Усиком следующим, мы оба подписали контракт. Когда бы ни состоялся бой, он состоится. Вот и всё», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.