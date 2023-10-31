Фрэнсис Нганну назвал сроки следующего выступления

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о сроках возвращения после боксёрского поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

«Думаю, что Тайсон подерётся с Александром Усиком, я не знаю, когда это произойдёт, и не знаю, когда мы проведём реванш, но верю, что мы сделаем это.

У меня по-прежнему в обязательствах есть бой по правилам MMA. Я могу подраться, а затем вернуться [в бокс]. Прошло уже почти два года с тех пор, как я выступал в последний раз. Думаю, что я должен вернуться в течение пяти-шести месяцев и подраться дважды в следующем году», — сказал Нганну на своём YouTube-канале.

Нганну в последний раз дрался по правилам MMA на турнире UFC 270, состоявшемся в январе 2022 года, где победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.