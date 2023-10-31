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Майк Тайсон заявил, что Нганну превзошёл его ожидания в бою с Фьюри

Майк Тайсон заявил, что Нганну превзошёл его ожидания в бою с Фьюри
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон прокомментировал результат боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, встреча бойцов состоялась 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Фьюри раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96).

«Прежде всего, стоит сказать, что это была командная работа, и мы не можем ничего отнимать у остальных. Это была работа команды, мы объединили наши стремления и сердца и добились результата, которого даже не ожидали.

Это был близкий бой, и Фрэнсис провёл отличный вечер с одним из величайших. Для него нет предела. Он может заниматься всем, сниматься в фильмах, мне уже звонят люди из-за его истории жизни», — приводит слова Тайсона SecondsOut.

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