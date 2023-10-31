Бывший абсолютный чемпион: Тайсону Фьюри пора завершать карьеру

Бывший абсолютный чемпион в супертяжёлом весе американец Риддик Боу прокомментировал результат боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, встреча бойцов состоялась 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Фьюри раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96).

«Тайсону пора завершать карьеру. Он дрался с парнем без боёв, который дебютировал как профессионал, у него нет опыта, и он должен был останавливать его в начале боя.

Нганну заставил Тайсона смотреться плохо. Он попадал по нему, послал в нокдаун. Как он сделал это без опыта? Я считаю, что Тайсону следует уйти на пенсию, хотя, как по мне, он этого не сделает», — сказал Боу в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.