Нганну рассказал, что может провести с Уайлдером бой по правилам MMA

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну рассказал о том, что он может провести поединок с американским боксёром Деонтеем Уайлдером по правилам смешанных единоборств.

«Это то, что может произойти. Деонтей Уайлдер в течение нескольких месяцев тренировался по ММА. Пока ничего не решено, но некоторые вещи дошли до моего сведения, так что в этом есть смысл. Он действительно серьёзно относится к ММА», — приводит слова Нганну MMAJunkie.

Напомним, в минувшие выходные Нганну уступил британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.