Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор: не думаю, что Усик так же силён, как Нганну

Макгрегор: не думаю, что Усик так же силён, как Нганну
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор считает, что камерунец Фрэнсис Нганну сильнее украинского боксёра Александра Усика.

«Усик сейчас вызывает вопросы, но я не думаю, что Усик так же силён, как Нганну. Я вам говорю, Нганну в смешанных единоборствах отправлял головы под потолок. Видели эти апперкоты в клинче?» — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Напомним, в минувшие выходные Нганну уступил британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Нганну протестировал ударную мощь Винисиуса:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android