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Фигейреду дебютирует в легчайшем дивизионе UFC боем против Роба Фонта

Фигейреду дебютирует в легчайшем дивизионе UFC боем против Роба Фонта
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Президент UFC Дана Уайт в социальных сетях сообщил о том, что бразильский боец Дейвисон Фигейреду проведёт свой первый поединок в легчайшем дивизионе промоушена с Робом Фонтом 2 декабря на турнире в Остине.

Дейвисону Фигейреду 35 лет. Бразилец дебютировал в профессиональных MMA в 2012 году и в июне 2017-го провёл свой первый поединок в UFC.

В июле 2020 года Фигейреду сразился за вакантный титул с американцем Джозефом Бенавидесом, досрочно остановив его в первом раунде, после чего провёл две успешные защиты титула.

В июне 2021 года на UFC 263 Фигейреду досрочно проиграл мексиканцу Брэндону Морено, однако в январе 2022-го взял реванш, став двукратным чемпионом организации.

Роб Фонт в апреле этого года нокаутом одержал победу над соотечественником Адрианом Янезом.

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